Ve Francii četník zastřelil muže, který ohrožoval sousedy japonským mečem

V severní Francii dnes četník zastřelil šestašedesátiletého muže, který ohrožoval sousedy japonským mečem katana. Strážce zákona přivolali obyvatelé vesnice Isbergues, protože muž byl agresivní.

Četníci se po marných snahách agresora uklidnit nejprve rozhodli použít paralyzér, pak ho střelili služební zbraní do kolena a teprve poté padla smrtící rána, uvedl server La Voix du Nord.

Sousedský spor přijeli řešit četníci i hasiči a střed vesnice byl kolem poledne neprodyšně uzavřený. Muž vyzbrojený katanou s ní mával na pozemku před svým domem, který stojí naproti pekařství. Když chtěli četníci spor vyřešit, začal muž ohrožovat i je.

Po střele do kolena se muž zvedl a pokračoval směrem k policistům, zásah do břicha byl fatální. Muž, který žil sám a spory se sousedy měl i v minulosti, na místě zemřel.

Případ vyšetřuje prokuratura a také vojenská policie, protože střelec je četník, a je tedy součástí armády. Střelci je zhruba 35 let a on ani jeho o deset let mladší kolega nebyli zranění. (ČTK)