Rekordní lijáky bičují Peking a okolí, desítky tisíc lidí musely opustit domov

Desítky tisíc lidí musely být v Pekingu evakuovány kvůli rekordním přívalovým dešťům. Ty v čínské metropoli vyvolaly dozvuky tajfunu Doksuri. Lijáky bičují i sousední velkoměsto Tchien-ťin; postihly oblast velkou téměř jako celá Británie.

Beijing remains on high alert Monday as Typhoon Doksuri dumps torrential rainfall on the city. The suburban Mentougou and Fangshan districts have received an average of more than 12 inches of rain since Saturday, causing severe flooding. pic.twitter.com/a9SiOQYEQj

— Sixth Tone (@SixthTone) July 31, 2023