Česko bude na mírovém summitu o Ukrajině v Saúdské Arábii zastupovat náměstek MZ Marian

Lukáš Kolářík napsal, že ho mrzí, že svým chováním zejména vůči manželce dopustil vygradování situace do takového rozměru. Bere to jako osobní selhání. Kolářík se rozhodl pro odchod ze zbývajících funkcí u Pirátů sám, sdělil. Není nyní politicky aktivní a ani to v dohledné době neplánuje. (ČTK)