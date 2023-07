V pražských Letňanech vystoupili Depeche Mode

Na letišti v pražských Letňanech dnes večer v poněkud deštivém počasí v rámci svého světového turné k nové desce Memento Mori vystoupili Depeche Mode.

Zpěvák Dave Gahan na pražském koncertu kapely Depeche Mode v rámci turné k albu Memento Mori, 30. července 2023, Praha. Foto: ČTK / Kamaryt Michal

Devatenácté turné kapely je prvním po pěti letech a také prvním po loňské smrti zakládajícího člena Depeche Mode Andyho Fletchera.

Martin Gore k projektu Memento Mori uvedl: „Na tomto projektu jsme začali pracovat na počátku pandemie a jeho témata byla přímo inspirována touto dobou. Po Fletchově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál, a to projektu skutečně dodalo další význam.“ Dave Gahan dodal: „Fletchovi by se toto album líbilo. Těšíme se, až se o něj s vámi budeme moci podělit na našich koncertech.“

Memento Mori je patnáctým studiovým albem Depeche Mode a následovníkem kritikou oceňovaného alba Spirit z roku 2017, které se dostalo na první místo v 11 regionech a ve více než 20 dalších se umístilo v Top 5 žebříčcích.

Depeche Mode doposud prodali více než 100 milionů desek a hráli pro více než 35 milionů fanoušků po celém světě.

Recenzi koncertu přineseme zítra, zatím si můžete přečíst recenzi stejnojmenné poslední desky, najdete ji zde.