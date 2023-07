Rusko v Moldavsku omezuje činnost konzulárního oddělení

Ruské velvyslanectví v Moldavsku oznámilo, že dočasně ruší možnost sjednávat si schůzky na konzulárním oddělení. Ruské velvyslanectví v prohlášení uvedlo, že schůzky se od 5. srpna „z technických důvodů“ pozastavují.

Reuters píše, že většina práce konzulárního oddělení se týká proruského separatistického Podněstří, které se od Moldavska odtrhlo před koncem sovětské vlády. Žije v něm na 200.000 lidí s ruskými pasy.

Zaměstnanci ambasády kvůli konzulárním záležitostem v minulosti mohli jezdit na toto území na hranici s Ukrajinou, nicméně podněsterské úřady říkají, že po omezení personálu na velvyslanectví to bude výrazně obtížnější.

Moldavsko tento týden nařídilo Rusku, aby výrazně snížilo počet pracovníků na ambasádě. Z nynějších více než 80 jich tam má zůstat 25, aby se tak jejich počet vyrovnal obsazení zastoupení Moldavska v Moskvě.

Kišiněv se k tomuto kroku rozhodl poté, co média informovala o možném špionážním zařízení nainstalovaném na střeše ruské ambasády. Rusko má na uvedení rozhodnutí do praxe čas do 15. srpna. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová řekla, že tento krok nezůstane bez odezvy.

Vztahy mezi Moldavskem a Ruskem jsou od ruské invaze na Ukrajinu na bodu mrazu. Proevropská moldavská prezidentka Maia Sanduová ruskou agresi odsuzuje a obviňuje Moskvu, že se snaží destabilizovat i její zemi. (ČTK)