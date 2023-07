Máte rádi pizzu? Staňte se pizza influencerem

Premiér Petr Fiala původně nesouhlasil se zaplacením poplatku společnosti Michelin, aby do gastroprůvodce zařadila české restaurace. „Když jsem to poprvé slyšel, byl jsem proti. V podstatě jsem to smetl ze stolu“, řekl v Blesku. Vláda rozhodla, že Česko poplatek uhradí.