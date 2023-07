První žena v hidžábu na ženském fotbalovém mistrovství

Pětadvacetiletá obránkyně marockého fotbalového týmu Nouhaila Benzina byla na letošním prvním mistrovství světa v ženském fotbale vůbec první hráčkou, která na turnaji oblékla hidžáb.

Morocco defender Nouhaila Benzina became the first player to wear a hijab while competing at a Women's World Cup today.

This tournament continues to inspire and break boundaries for future generations 👏 pic.twitter.com/3LLtDT8Pk4

— ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2023