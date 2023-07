Požáry na českých polích

Jihomoravští hasiči od 1. května do dnešního dne zasahovali u 106 hořících polí. Proti loňsku je to o 28 případů méně, v porovnání s rokem 2021 je to více o 39.

Požár pole u jihočeských Čimelic. Foto: Matěj Cígner

V posledních týdnech denně likvidovali požár na polích posečených i se vzrostlými plodinami. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

„Každý den vyráží jednotky hasičů v celém kraji na požár pole, ať už vzrostlého nebo posekaného. Jenom tento týden jsme likvidovali 13 požárů polního porostu a dva zemědělské techniky,“ řekl.

„Zpravidla z důvodu povětrnostních podmínek a velkého sucha vysílá operační středisko na místo více jednotek v prvotním sledu. Právě povětrnostní podmínky jsou pro nás zásadní z důvodu rychlého šíření požáru do všech směru,“ doplnil.

Ve výjimečných případech si hasiči přivolávají i vzdušnou podporu hašení, a to vrtulník letecké policejní služby. „Tato pomoc je účinná z důvodu rychlého nasazení na konkrétní místo šíření požáru s velkým objemem vody. Velkou pomocí je pro nás na místě i traktor s pluhem, který dokáže zamezit šíření díky oborání požáru,“ řekl.

Příčinu na místě stanovuje vyšetřovatel. Podle Komosného je z 95 procent důvodem mechanická jiskra. Vznikne třeba tím, že stroj nabere kámen, nahrává tomu také velká prašnost při sečení a sucho. (HZS JMK, ČTK)