Tesla bojuje se stížnostmi zákazníků na dojezd svých aut

Tesla vytvořila tajný tým k vyřešení stížností na dojezd vozů její výroby. Asi před deseti lety upravila údaje na palubní desce svých elektromobilů, aby poskytla optimističtější odhady toho, jak daleko mohou majitelé dojet, než budou muset dobít, řekl zdroj agentuře Reuters.

Automobilka byla v loňském roce tak zaplavena stížnostmi na jízdní dosah, že vytvořila speciální tým, který ruší servisní prohlídky majitelů aut.

Výrobce elektromobilů se sídlem v texaském Austinu tento tým nasadil, protože servisní střediska Tesly byla zaplavena žádostmi o servis od majitelů, kteří očekávali lepší výkon na základě inzerovaných odhadů společnosti, řeklo Reuters několik lidí obeznámených s věcí.

V článku se také píše o tom, že Tesla již několik let údaje o dojezdu svých vozidel přehání. Uvádí se v něm, že se Tesla zhruba před deseti lety rozhodla napsat pro svůj měřič dojezdu algoritmy, které by řidičům ukazovaly optimistické odhady vzdálenosti, kterou by mohli ujet na plnou baterii. (Reuters)