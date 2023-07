V Izraeli pokračuje třicátý týden protestů pro soudní reformě

Tisíce Izraelců v Tel Avivu i jinde znovu vyrazily do ulic na protest proti kontroverzní justiční reformě, jejíž klíčovou část – omezení pravomocí nejvyššího soudu – parlament schválil začátkem tohoto týdne.

Agentura Reuters uvedla, že v horkém večeru dnes protestující v Tel Avivu tloukli do bubnů a troubili na trubky.

Demonstrace se konají už třicátý víkend v řadě a zažehla je justiční reforma prosazovaná premiérem Benjaminem Netanjahuem a jeho pravicovou vládou. Parlament v pondělí schválil zákon, jehož cílem je omezit pravomoc nejvyššího soudu rušit rozhodnutí vlády tím, že je označí za nepřiměřené.

Chystané změny v justičním systému v Izraeli vyvolaly nebývalou krizi, společnost hluboce rozdělily a u zahraničních expertů vzbudily obavy o stav demokracie v zemi. Lékaři v úterý vyhlásili stávku, rezervisté v armádě požádali o přerušení služby a ratingové agentury varovaly před následky pro izraelskou ekonomiku.

„Izrael se tento týden dostal do nové fáze, v níž vláda začala přebírat kontrolu nad nejvyšším soudem s cílem udělat z Izraele stát s jedinou mocí,“ cituje portál listu The Jerusalem Post z prohlášení pořadatelů dnešních protestů, které se konají celkem na 150 místech v zemi. „Protesty budeme zesilovat do doby, než se Izrael vrátí k demokracii,“ oznámili.

Nevládní organizace se proti novému zákonu odvolaly k nejvyššímu soudu. Ten odvolání projedná v září. (ČTK)