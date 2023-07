Majitel Seznamu.cz nabídl na twitteru odměnu za dopadení anonyma, jenž ho vydírá

Majitel Seznamu.cz Ivo Lukačovič na twitteru uvedl, že anonym po něm požaduje bitcoiny za to, že nebude škodit jeho firmě, Lukačovič se proto chce obrátit na policii a za dopadení vyděrače nabídl finanční odměnu.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk ČTK dnes řekl, že neví, jestli se majitel Seznamu.cz na policii už obrátil. Trestní oznámení může podat policii kdekoli.

Podle e-mailu, který Lukačovič na twitteru zveřejnil, po něm anonym chce do tří dnů 12,7 bitcoinu (zhruba 8,1 milionu Kč). V případě, že nezaplatí, hrozí mu, že bude jeho firmě působit škody. Anonym v této souvislosti zmínil dva roky roky starou událost, kdy policisté kvůli anonymnímu nahlášení bomby evakuovali po celém Česku deset budov, ve kterých působí Seznam.cz. Autor e-mailu tvrdí, že za tímto oznámením stojí právě on. Napsal, že „ už tehdy ukázal, co umí“, a Lukačovičovi zaslal identifikační údaje bitcoinové peněženky, kam má bitcoiny převést.

„Nabízím několik milionů Kč jako odměnu za vypátrání a pravomocné odsouzeni majitele bitcoin peneženky. Dostaneš tolik milionů Kč, kolik on dostane let natvrdo (vězení),“ reagoval na uvedený e-mail majitel Seznamu na twitteru a doplnil, že věc předá policii.

Lukačovič založil Seznam.cz v květnu 1996. Firma provozuje stejnojmenný vyhledávač Seznam.cz, který je českou jedničkou ve všeobecných vyhledávacích službách, zpravodajský server Seznam Zprávy, Televizi Seznam, službu Mapy.cz nebo Sbazar, Sreality a Sauto. Nabízí mimo jiné také srovnávač Zboží.cz, Počasí.cz, Prohlížeč nebo videoportál Stream.cz.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v červnu povolil firmě Seznam média ze skupiny Seznam.cz koupit firmu Silky Zdeňka Porybného. Jejím prostřednictvím Seznam.cz získá i společnost Borgis, která vydává deník Právo a dodává obsah pro server Novinky.cz.

Loni Seznamu klesl zisk před zdaněním o 34,5 procenta na 1,28 miliardy korun. Tržby naopak stouply o 5,8 procenta na 5,93 miliardy Kč. (ČTK)