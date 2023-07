Putin může být do roka odstaven od moci, myslí si bývalý britský špion

Západ by se podle Christophera Steelea, který v letech 2006 až 2009 vedl odbor MI6 zaměřený na Rusko, měl „připravit na konec Putinovy éry“. Ten by podle něj mohl nastat mimo jiné v důsledku atentátu, vzpoury či náhlého úmrtí.

Ruská média masírují veřejnost zprávami, které mají Rusy přesvědčit, že Putin (na snímku během svého pondělního projevu) měl sobotní události kolem Prigožinovy vzpoury pod kontrolou. Foto: ČTK/AP

Steele, který v roce 2016 dodal americké Demokratické straně informace o údajných vazbách kampaně tehdejšího republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na Rusko, to uvedl v rozhovoru s britskou televizní stanicí Sky News.

Trhliny v Putinově autokratickém systému odhalila krátká červnová vzpoura žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. O zdravotním stavu ruského prezidenta se mezitím šíří různé spekulace, včetně tvrzení, že má rakovinu.

Steele poznamenal, že přesná povaha Putinových zdravotních potíží není zřejmá, ale „velmi důvěryhodné zdroje nám říkají, že je už nějakou dobu nemocný“. To podle bývalého agenta zvyšuje pravděpodobnost Putinova náhlého úmrtí. Podle Steelea by na Putina také mohl být spáchán atentát vnitřními složkami v Rusku nebo zvenčí. Takový scénář označuje za nejhorší pro Západ, jelikož by se následky takového vývoje velmi obtížné předvídaly a pravděpodobně by před stanovením Putinova nástupce došlo ke krveprolití mezi různými mocenskými strukturami v Rusku.

V případě atentátu by šanci na získání prezidentské funkce podle Steelea měl šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov.

Putin se loni v únoru při zahájení invaze na Ukrajinu domníval, že Rusko rychle zvítězí, ale zmýlil se. Jeho ambice dobýt celou Ukrajinu se nenaplnily a boje pokračují, navzdory mnoha mrtvým a demoralizovaným vojákům, píše Sky News. (ČTK)