‚Nebyl shledán důvod.‘ Blažek více než 120 let starý proces s Hilsnerem znovu neotevře

Je to 70 let, co Fidel Castro zavelel k útoku na kasárny Moncada. Začala kubánská revoluce, kvůli níž castrovská diktatura ovládá ostrov „svobody“ dodnes, přes americké sankce, pád SSSR i kolabující ekonomiku. Mluvili jsme i s lidmi, kteří na Kubě žijí.