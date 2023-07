Situace v Nigeru je stále nejasná

Situace v Nigeru, kde skupina vojáků ve středu večer oznámila svržení prezidenta Mohameda Bazouma, zůstává nejasná. Bazouma vojáci dál zadržují v prezidentském paláci, dnes s ním hovořil jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron.

Vyzval k jeho propuštění a potvrdil, že je v dobrém zdravotním stavu. Oproti čtvrtku, kdy se stovky lidí sešly k protestům před sídlem vládnoucí strany, je dnes situace v zemi klidná, píše agentura DPA.

Stoupenci převratu zápalili prezidentský palác

Uskupení, které si říká Národní rada pro ochranu vlasti (CNSP), ve středu pozdě večer uvedlo, že svrhlo režim prezidenta Bazouma. Od rána téhož dne se objevovaly informace, že prezidentská stráž hlavu státu zadržuje v paláci. Ve čtvrtek pak stoupenci převratu zapálili sídlo vládnoucí strany, načež je policie rozehnala slzným plynem. Někteří demonstranti mávali ruskými vlajkami a skandovali protifrancouzské slogany na protest proti vlivu této někdejší koloniální mocnosti v oblasti Sahelu. Velení armády téhož dne svržení prezidenta podpořilo.

„Pokud mě slyšíte mluvit o pokusu o puč, znamená to, že situaci nepovažujeme za definitivní. Stále je tu ještě cesta ven, pokud ti, kdo jsou za to zodpovědní, budou naslouchat mezinárodnímu společenství,“ uvedla francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna, píše list The Guardian. Dodala, že v neděli se pravděpodobně sejde Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) a projedná případné sankce.

Osvobození prezidenta žádají také OSN, EU a USA

Macron dnes označil pokus o puč za „zcela nezákonný a velmi nebezpečný pro nigerskou společnost, Niger a celý region“ a vyzval k Bazoumovou propuštění. Osvobození nigerské hlavy státu žádají také OSN, Evropská unie a USA. Niger pro Spojené státy a Francii představuje klíčového spojence v boj proti násilí islamistických skupin, které Sahel dlouhodobě sužuje.

Podle mluvčí Bílého domu USA neviděly žádné věrohodné důkazy svědčící o tom, že by do převratu v Nigeru bylo zapojeno Rusko nebo soukromá ruská žoldnéřská Vagnerova skupina. Nigerský prezident a jeho vláda nicméně čelili sílící dezinformační kampani vagnerovců, uvedl Bazoum letos v květnu.

Bazoum je demokraticky zvoleným prezidentem, který Nigeru vládne od dubna 2021. Historii země provází od získání nezávislosti v roce 1960 státní převraty a četné pokusy o puč. Poslední pokus o převrat byl zmařen v březnu 2021 jen několik dní předtím, než měl čerstvě zvolený Bazoum složit přísahu. (ČTK)