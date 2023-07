Ve španělské věznici nalezli mrtvého rappera zadrženého kvůli džihádismu

Britský raper Abdel-Majed Abdel Bary, který byl v roce 2020 zadržen kvůli podezření z vazeb na teroristickou organizaci Islámský stát, byl nalezen mrtvý ve své cele ve věznici na jihu Španělska.

Píše to dnes agentura AP s odkazem na prohlášení ministerstva vnitra. Podle zdrojů z věznice tělo neneslo známky násilí. Nařízená pitva má objasnit, zda muž spáchal sebevraždu.

Abdel Baryho policie zadržela ve Španělsku v roce 2020 kvůli podezření, že se stal členem teroristické organizace Islámský stát při svém pobytu v Sýrii v letech 2013 až 2015. Podle obžaloby muž například pózoval v roce 2014 v syrském městě Rakka na fotografii, kde držel uříznutou lidskou hlavou. „Chvilky oddychu se spolubydlícím, či s tím, co z něj zbývá,“ komentoval údajně snímek. Raper, který vystupoval pod pseudonymem L Jinny, se údajně také podílel na financování IS skrze podvody na internetu.

Abdel Bary odmítal, že by byl členem teroristické organizace nebo že by schvaloval teroristické činy.

Ve Španělsku Abdel Barymu hrozilo až devět let vězení. Proces skončil 14. července verdiktem o vině a čekalo se na rozhodnutí o výši trestu. Obžalovaní jsou i další dva muži, které policie zadržela spolu s Abdel Barym a kterým hrozí sedm a osm let vězení.

Podle agentury AP byl Abdel Bary držen v přísném režimu, který počítá s 20 hodinami denně pobytu v cele bez kontaktu s jinými lidmi. Nebyl však problémovým vězněm a ani se neléčil se žádnou nemocí. Jeho těla vězeňská stráž nalezla ve středu ráno.

Dvaatřicetiletý Abdel Bary vyrůstal v Británii. Radikalizoval se poté, co byl jeho otec v roce 2012 vydán do USA, kde byl o tři roky později odsouzen k 25 letům za mřížemi za teroristické útoky na americké ambasády v Keni a v Tanzanii. Z Londýna odešel do Sýrie v roce 2013. Původně se britští vyšetřovatelé domnívali, že Abdel Bary je „džihádista John“, člen IS s britským přízvukem, který se objevil na videích vražd několika novinářů a humanitárních pracovníků. Nakonec se ale ukázalo, že tímto džihádistou byl jiný člen IS, který rovněž vyrůstal v britské metropoli. (ČTK)