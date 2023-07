Nebezpečná vedra zasahují přes 80 milionů Američanů, Arizona hlásí další mrtvé

Dlouhotrvající vedra ve Spojených státech dnes dál nabírají na intenzitě a ohrožují zdraví více než 80 milionů obyvatel. Nebezpečné podmínky se dnes kromě částí amerického Jihu, který sužují už několik týdnů, čekají také v centrálních státech nebo ve Washingtonu D.C.

V epicentru aktuálních veder ve Phoenixu hlásí úřady dalších sedm obětí a desítky podezřelých úmrtí.

Rozsah varování před extrémními teplotami se dnes opět rozšířil a výstrahy různého stupně pokrývají prakticky celou východní polovinu země, jakož i jihozápad USA. Podle listu The New York Times (NYT) by dnes mohly v oblastech s 84 miliony obyvatel pocitové teploty přesahovat 39 stupňů Celsia, což meteorologové klasifikují jako nebezpečné horko.

Části jižních států jako Arizona, Texas nebo Florida takovéto dny zažívá už zhruba měsíc v důsledku přetrvávající zóny vysokého tlaku zadržující teplý vzduch. Tento týden se však nebezpečí rozšířilo i na velkou část Středozápadu od Kansasu po Indianu a také na východní pobřeží. Předpověď pro Washington dnes slibovala pocitové teploty až 42 stupňů a podle deníku The Washington Post by teplota vzduchu v hlavním městě mohla poprvé od roku 2016 vystoupat na 100 stupňů Fahrenheita neboli necelých 38 stupňů Celsia.

„Extrémní horko a vlhkost výrazně zvýší riziko zdravotních problémů spojených s vedrem, obzvláště u těch, kdo pracují venku nebo se účastní venkovních aktivit,“ varovala americká Národní meteorologická služba (NWS).

Vedra jsou v USA považována za nejvíce smrtící meteorologický úkaz a každý rok jsou spojována se stovkami úmrtí. Informace o těchto případech jsou zpravidla dostupné se značným časovým odstupem, bilance letošního extrémního horka tak není jasná, dosavadní zprávy nicméně svědčí o nejméně desítkách mrtvých napříč americkým jihem.

Údaje o úmrtích spojených s vysokými teplotami každý týden aktualizuje okres Maricopa ve státě Arizona, který je v souvislosti s aktuálním horkem nejsledovanější oblastí. Místní zdravotničtí činitelé tento týden zvýšili bilanci z 18 na 25 obětí a uvedli, že dalších 249 úmrtí vyšetřují. Čísla jsou zatím nižší, než byla stejnou dobou v loňském roce, kdy počet úmrtí spojených s vedry nakonec vystoupal na 425, tedy skoro čtyřnásobek součtu zaznamenaného o deset let dříve. (ČTK)