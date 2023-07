Jihomoravští policisté od středečního večera zadrželi téměř pět desítek migrantů

Jihomoravští policisté dnes brzy ráno zastavili při namátkových kontrolách osobní auto a dodávku, ve kterých jelo dohromady 33 migrantů. Dalších 13 zadrželi dopoledne v Brně poblíž Hněvkovského ulice poté, co jejich dodávka narazila do stojícího nákladního auta.

Ve středu večer také zastavili osobní auto se třemi migranty. Převaděče, kteří byli vždy cizinci, zadrželi a čeká je trestní řízení. Migranty policisté převáží do migračního střediska v Břeclavi. Tam jim odeberou otisky a budou zjišťovat jejich totožnost a odkud do Česka přicestovali. Obvykle se do země dostávají ze Slovenska, kam je podle readmisní mezinárodní dohody vracejí. ČTK to řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Příliv migrantů je dlouhodobý, daří se jej tlumit, ne však zastavit. Policisté se podle Valy při namátkových kontrolách soustředí například na dodávky s mezinárodní poznávací značkou či na osobní auta, do nichž není kvůli neprůhledným sklům vidět.

Ve středu po 19:00 zkontrolovali osobní auto na bývalém přechodu mezi Hodonínem a Holíčem, cestovali v něm vedle převaděče tři Syřané. Dnes po 4:00 zastavili osobní auto u Kývalky na D1 na Brněnsku, v němž jelo s převaděčem šest lidí, z toho dvě děti. „O hodinu později jsme zastavili dodávku na dálnici D2 na bývalém přechodu u Lanžhotu. V nákladním prostoru se tísnilo 27 lidí, z toho devět dětí,“ řekl Vala. Často jde o Syřany. Syřani byli také v dodávce, která dnes po 08:00 narazila do stojícího nákladního auta na křížení dálnice D2 u Hněvkovského ulice. Po nárazu z dodávky uteklo 13 lidí, všechny je policie našla.

Od únorového ukončení kontrol na hranicích se Slovenskem jihomoravští policisté odhalili podle Valy 419 běženců a 46 převaděčů. Od začátku července bylo migrantů 124, převaděčů 13. „V příhraničí spolupracujeme se slovenskými policisty, se kterými hlídkujeme společně ve vytipovaných mezinárodních vlacích a rovněž v blízkosti státní hranice,“ uvedl zástupce vedoucího jihomoravské cizinecké policie Pavel Andrýsek. (ČTK)