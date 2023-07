Fotbalový Hradec patrně začne hrát na novém stadionu

Fotbalový klub Hradec Králové bude příští víkend moct odehrát první soutěžní zápas na dokončovaném domácím stadionu. Řešením bude dohoda mezi městem a zhotovitelem stavby, o které včera informovali zástupci města.

Zápas se bude moct odehrát i přesto, že stavbě chybí potřebné bezpečnostní zkoušky a nadále nejsou odstraněny všechny závady a nedodělky. Finální podobu dohody budou hradečtí zastupitelé schvalovat 1. srpna, o den později je v plánu kolaudace fotbalové části stadionu.

V případě, že by se ligové utkání 5. srpna nemohlo na stadionu odehrát, znamenalo by to pro klub potíže, jelikož by podle pravidel FAČR musel celou podzimní část sezony odehrát na jiném stadionu. Poslední dvě sezony hráli hradečtí fotbalisté v Mladé Boleslavi, předběžnou dohodu pro případ potřeby mají na tuto sezonu s Plzní.

Stavba arény za 650 milionů korun (bez daně) začala v srpnu 2021, podle platné smlouvy měla být hotová k 30. červnu. Tento termín stavbaři nesplnili a město dosud uvádělo, že stavba by měla být hotová do 31. července. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků. (Eurofotbal/ČTK)