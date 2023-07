Tušla s Čermákem přišly k soudu znovu podpořit desítky příznivců

Desítky lidí znovu přišly k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 podpořit Patrika Tušla, Tomáše Čermáka a Zdeňka Masára. Tušl čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době covidové epidemie.

Spolu s Čermákem a Masárem je pak obžalovaný i z výtržnictví kvůli obtěžování evolučního biologa Jaroslava Flegra.

Do jednací síně se dostala asi dvacítka lidí, zbylí zůstali na chodbě. Krátce po začátku jednání soudkyně z jednací síně vykázala aktivistu Pavla Zítka, který se dožadoval zdůvodnění toho, proč zakázala videozáznam z jednání. Lidé z chodby po jeho vykázání začali skandovat „hanba“ a pískali. Zítko pak podporovatelům řekl, že soud jedná protiprávně, označil Českou republiku za soukromou firmu.

Soud dnes vyslechl znalkyni, která měla určit, zda na záznamech výhružných zpráv, které byly adresovány Kubkovi, mluví právě Tušl. Podle ní nelze vyloučit to, že na nahrávkách Tušl mluví, ale zároveň mohlo jít o někoho jiného. Znalkyně podotkla, že záznamy nebyly příliš kvalitní. Tušl poukázal na to, že posudek byl podle něj vypracován k jinému trestnému činu, než ze kterého je obžalovaný, a to z vyhrožování se zbraní.

Při posledním jednání na počátku června obžalované přišly také podpořit desítky příznivců. Před jednací síní skandovali, zpívali českou hymnu a kritizovali média. Dožadovali se také větší jednací síně. Kvůli podezření z neuposlechnutí výzvy úřední osoby policie zajistila jednoho člověka.

Obžaloba tvrdí, že Tušl se mezi listopadem 2021 a lednem 2022 snažil s Kubkem vynutit kontakt. Čekal na něj před domem, ale také před jeho pracovištěm, podle vyšetřovatelů mu například volal i do ordinace. V druhém bodě obžaloby jsou kromě Tušla viněni i Čermák a Masár. Podle státní zástupkyně v druhé polovině listopadu 2021, tentokrát před Flegrovým domem, pouštěli sirénu a Flegra vyzývali, aby „jménem zákona upustil od protiprávního jednání“. Motivem bylo podle žalobkyně Flegra dehonestovat v očích veřejnosti. (ČTK)