„Hnusná mánička“ slaví osmdesátku. Mick Jagger do důchodu neodchází a s kolegy chystá nové album

Nahlédněte do soukromí Beatles očima Paula McCartneyho: Soukromou sbírku fotografií Beatles z přelomu let 1963/1964 – občas rozostřených, pořízených bez blesku, bez filtrů a výhradně z ruky – vystavuje Paul McCartney v nově rekonstruovaných prostorách londýnské Národní portrétní galerie až do října.