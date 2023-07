Američan Reed vyměněný loni z Ruska byl zraněn v bojích na Ukrajině

Bývalý člen americké námořní pěchoty Trevor Reed, který byl po odsouzení v Rusku loni součástí výměny vězňů mezi Moskvou a Washingtonem, utrpěl zranění, když se účastnil bojů na Ukrajině.

Oznámil to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Reed se podle něj nyní nachází v Německu, kde je v péči lékařů.

„Jedno bych chtěl říci naprosto jasně: Pan Reed nevykonával žádné aktivity na pokyn vlády Spojených států,“ citovala agentura AP mluvčího americké diplomacie Vedanta Patela. Ten také připomněl, že úřady v USA opakovaně Američanům vzkazují, aby necestovali na Ukrajinu, „natož aby se účastnili bojů“.

Web The Messenger předtím přišel s informací, že Reed asi před dvěma týdny na Ukrajině šlápl na minu. Podle Patela se na jeho evakuaci do Německa podílela jistá nevládní organizace. „Jak víte, nejsme v pozici, abychom poskytovali asistenci při evakuaci soukromých amerických občanů z Ukrajiny, včetně těch Američanů, kteří se vydají na Ukrajinu, aby se zapojili do bojů,“ řekl mluvčí.

Kontext Reedova zatčení a další Američané bojující na Ukrajině

Reed je na svobodě od loňského dubna, kdy jej Rusko vyměnilo za ruského pilota Konstantina Jarošenka. Bývalý příslušník americké námořní pěchoty a student byl v Rusku v roce 2020 odsouzen na devět let do vězení za napadení policistů v opilosti.

Podle informací The Messenger se už v loňském roce připojil ke skupině lidí „na volné noze“ bojujících na straně Ukrajinců bránících se ruské agresi. Nejmenované zdroje z americké armády webu sdělily, že neznají podrobnosti o Reedových zraněních. Američtí činitelé podle nich v zákulisí dávají najevo nespokojenost s jeho počínáním, nejen kvůli pravidelným varováním před cestami Američanů na Ukrajinu, ale především kvůli úsilí, které Washington stálo jeho propuštění z ruské věznice.

Reed není zdaleka jediným Američanem, který se od loňského února zapojil do bojů na Ukrajině. Podle The Messenger se odhaduje, že by jich mohly být až tisíce. Už na konci loňského dubna americká média informovala o tom, že při snaze podporovat ukrajinskou armádu přišel o život 22letý Willy Joseph Cancel, který býval rovněž členem americké námořní pěchoty. List The Washington Post nedávno napsal, že ve válce na Ukrajině zemřelo nejméně 16 bývalých amerických vojáků. (ČTK)