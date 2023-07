Turisty, kteří letěli odpoledne z Prahy na Rhodos, tamní požáry neodradily

Vážná situace na řeckém ostrově Rhodos, který zasáhly požáry, neodradila cestující, kteří tam dnes odpoledne odletěli pravidelným letem společnosti Eurowings. Její letoun Airbus A319 opustil druhý terminál pražského letiště po 14:45.

Na odbavení na letiště dorazilo devět lidí, kolik dalších zvolilo možnost odbavení on-line, není známo. Cestující, které ČTK oslovila, zpravidla cestovali na severní část ostrova, který momentálně není požárem zasažen.

Cestovní kanceláře osloveným cestujícím nabídla možnost změny destinace a v případě evakuace také kompenzaci. Tuto možnost si ale nikdo z nich nepřipouští.

„Ještě dnes jsme byli v cestovní kanceláři a ptali se na situaci na ostrově a bylo nám řečeno, že je vše v pořádku. Dovolenou si jdeme užít a ničeho se nebojíme,“ řekl cestující Jan Ficaj, který na Rhodos letěl s cestovní agenturou Invia. Uvedl, že s ním dostatečně komunikovala a relevantně ho informovala. Do cestovatelského systému Drozd, který poskytuje aktuální upozornění k cestám a pobytu a který provozuje ministerstvo zahraničí, se nezaregistroval.

„Od kolegyně, která se v neděli vrátila, mám informace o tom, že na severu ostrova je vše v pořádku, což nám potvrdilo také ministerstvo zahraničí. Invia, přes kterou dovolenou zařizujeme, nám nabízela změnu destinace, ale bylo to tak komplikované, že jsme to raději neřešili,“ řekla další z cestujících. Zároveň dodala, že ne všem informacím o požárech věří, protože média nepopisují situaci v konkrétních oblastech ostrova. „Situaci určitě nejde zlehčovat. V danou chvíli na ostrově to musí být otřesné, ale média nepředávají ucelené informace. Napíše se ‚Rhodos hoří‘ a tím to končí,“ dodala cestující.

Z pražského letiště na Rhodos létá pravidelnou linkou také český dopravce Smartwings. Podle mluvčí Vladimíry Dufkové pondělní oba dva lety z Prahy na řecký ostrov využilo shodně 139 cestujících, takže byly při kapacitě 189 míst z většiny zaplněny. Dnes letěl Smartwings na Rhodos v 18:20. Dufková uvedla, že od začátku požárů na ostrově několik desítek lidí požádalo o změnu destinace či termínu v souvislosti se situací na ostrově. „Na naší zákaznické lince evidujeme zájem ze strany zákazníků o změnu rezervace na jiný termín letu nebo změnu destinace, což umožňujeme zdarma, případně s doplatkem rozdílu v cenách letenek,“ uvedla.

Na Rhodu hoří sedm dní a kvůli plamenům ostrov opustilo už tisíce turistů. Ministerstvo zahraničí turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. Na Rhodu jsou aktuálně nejpostiženějšími oblastmi Asklipeio, Gennadi, Bati, Kalathos, Laerma, Malonas, Masari a Lindos, uvedl úřad v pondělí večer na webu. Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Lardos, Peukous a Charaki. V těch jsou požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou, situace je ale velmi proměnlivá. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika. (ČTK)