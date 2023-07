MMF: Světové ekonomice se daří lépe, ruské hospodářství se vrací k růstu

Světová ekonomika letos poroste tempem tří procent. V aktualizaci výhledu to uvedl Mezinárodní měnový fond, který tak mírně zlepšil výhled světového hospodářství. Stejně rychle poroste ekonomika i příští rok, rychlejší růst brzdí inflace.

Podíl kapitalizace amerických firem na globální ekonomice dále roste. Foto: Adobe Stock

„Zvyšování úrokových sazeb centrálních bank v boji proti inflaci nadále ovlivňuje ekonomickou aktivitu. Očekává se, že celková globální inflace klesne z 8,7 procenta v roce 2022 na 6,8 procenta v roce 2023 a 5,2 procenta v roce 2024,“ uvádí v aktualizaci MMF.

Eurozóna by měla letos růst o 0,9 procenta, v příštím roce se očekává zrychlení na 1,5 procenta. Hospodářství USA naopak bude nejspíš zpomalovat, v příštím roce se očekává jen růst o jedno procento. Vyspělé ekonomiky letos porostou o 1,5 procenta a v roce 2024 o desetinu procentního bodu pomaleji.

Prudší růst naopak čeká třeba indickou ekonomiku (6,3 procenta v roce 2024), naopak čínské hospodářství má v příštím roce zpomalovat. Po prudkém popandemickém oživení se nyní čínské hospodářství dostává do problémů, v krizi je například tamní realitní sektor.

Zpět k růstu se vrací ruská ekonomika, která se loni vlivem invaze na Ukrajinu a sankcí propadla o 2,1 procenta. Letos už bude podle předpokladů růst o půl druhého procenta, v příštím roce se očekává podobný výkon tamního hospodářství, které nyní tíží oslabující rubl.

Světová ekonomika je ale stále zatížena řadu nejistot. Kromě zpomalujícího růstu čínské ekonomiky jsou to obavy z přetrvávají inflace nebo zdraví finančních trhů, které se dostaly do problémů jak v USA, tak v Evropě. MMF zmiňuje také dopad extrémního počasí a války na Ukrajině na ceny komodit. Také proto MMF apeluje na vlády, aby státní rozpočty co nejrychleji ozdravily a připravily na další možné další výzvy. Podle Mezinárodního měnového fondu je například načase upustit od dotovaných cen energií a více se zaměřovat na cílená opatření směrem k nejzranitelnějším skupinám obyvatel. (MMF)