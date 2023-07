Tchaj-wan kvůli tajfunu Doksuri zrušil část vojenského cvičení

Tajfun Doksuri nabral s rychlostí větru 240 kilometrů v hodině sílu supertajfunu a blíží se k Tchaj-wanu, Filipínám a k Číně, píše BBC a zahraniční tiskové agentury.

Tchaj-pej kvůli tropické bouři zrušila část jednoho z dosud největších vojenských cvičení, Manila zahájila evakuaci některých pobřežních komunit, které tajfun patrně zasáhne, a na příchod živlu se připravuje rovněž Čína. Čínské úřady vyzvaly rybářské lodě k návratu do přístavů a vybídly zemědělce, aby urychlili sklizeň.

Bouře Doksuri, korejsky orel, se vytvořila se v neděli ráno v Tichém oceánu a v současnosti je označována za supertajfun, což odpovídá hurikánu páté, tedy nejvyšší, kategorie, píše CNN. Taková bouře může způsobit značné škody. Živel se pohybuje severozápadním směrem rychlostí přibližně 15 kilometrů v hodině.

Filipínská meteorologická agentura předpovídá příchod tajfunu na sever země ve středu a varovala před více než třímetrovými vlnami, které by bouře mohla způsobit, píše AFP. Nejlidnatější filipínský ostrov Luzon patrně čekají srážky přes 200 milimetrů a filipínští činitelé vedle evakuace pobřežních oblastí na severu země také uzavřeli školy a úřady a přerušili trajektovou dopravu.

„Rádi bychom občany požádali, aby hrozbu tajfunu nepodceňovali,“ uvedl podle BBC tchajwanský premiér Čen Ťien-žen. Tchajwanští činitelé vydali varování před silným větrem a deštěm. Zatím není jasné, zda Tchaj-wan zruší i zbylé dny pětidenního vojenského cvičení, které začalo v pondělí a má simulovat reakci na útok na letiště a na blokádu ze strany Číny. Podle tchajwanského zpravodajského serveru Focus Taiwan zatím armáda oznámila zrušení dnešního cvičení nouzového přistání a vzletu stíhaček F-16 a letounů C-130 Hercules.

Tchaj-wan, který Čína považuje za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti, funguje od roku 1949 de facto nezávisle. Má vlastní vládu a demokratické zřízení.

Čína očekává příchod Doksuri v pátek. Přestože tou dobou již bouře patrně zeslábne, hustě osídlená města v jihočínských provinciích Kuang-tung a Fu-ťien podle čínské meteorologické služby zasáhnou přívalové deště a silný vítr. Do středečního poledne se proto mají všechny rybářské lodě uchýlit do nejbližšího přístavu a zemědělci mají sklidit zralé plodiny. Čínští činitelé rovněž varovali před případným postupem Doksuri do vnitrozemí, který by mohl poničit úrodu kukuřice nebo rýže ve venkovských oblastech.

Před nárůstem intenzity a časnosti bouří varují klimatičtí vědci dlouhodobě. Čína se zotavuje z tajfunu Talim, který zemi zasáhl před pouhým týdnem a vyžádal si evakuaci téměř 230 000 lidí. (BBC, ČTK)