Otázka zvýhodněných půjček od stavebních spořitelen bude součástí úsporného balíčku

Stavební spořitelny by měly získat možnost dávat zvýhodněné půjčky na pořízení solárních panelů a další ekologicky motivované rekonstrukce. Příslušná změna zákona by se měla dodatečně dostat do návrhu vládního konsolidačního balíčku.

V rámci dotačního programu Oprav dům po babičce se zvýhodněnými půjčkami spořitelen počítá ministerstvo životního prostředí, které program od září odstartuje. Stát by podle plánu MŽP měl snížené úroky dotovat z evropských fondů.