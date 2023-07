Českým velvyslancem v Kosovu bude Bohumil Mazánek

Česko bude mít poprvé velvyslance v Kosovu. Stane se jím Bohumil Mazánek, bývalý velvyslanec v Litvě, generální konzul v Šanghaji a Katovicích a chargé d’affaires v Thajsku. Ministerstvo zahraničí to oznámilo v tiskové zprávě.

Celkem vláda schválila a prezident Petr Pavel pověřil 26 diplomatů a diplomatek vedením českých zastupitelských úřadů v zahraničí.

Někdejší jihosrbská provincie Kosovo vyhlásila samostatnost v roce 2008. Tehdejší vláda Mirka Topolánka jeho suverenitu uznala téhož roku a oficiální pozice ČR se od té doby nezměnila, byť bývalý prezident Miloš Zeman navrhl stažení mezinárodního uznání. Kosovo postupně uznalo více než 100 zemí, některé později toto rozhodnutí zvrátily. Suverenitu státu nikdy neuznaly například Rusko či Čína, ze zemí EU Rumunsko, Slovensko a Španělsko.

Dále jde například bývalý velvyslanec v Turecku Pavel Kafka do Saúdské Arábie, bývalý náčelník generálního štábu Aleš Opata do Litvy či dřívější velvyslanec v Číně a Británii Libor Sečka do Španělska. Velvyslanci se mění při plánované letní rotaci. (ČTK)