Německo chce do výroby a vývoje mikročipů investovat až 20 miliard eur

Podpora strany Alternativa pro Německo (AfD) u domácích voličů dál roste. Podle pravidelného týdenního průzkumu agentury INSA pro nedělník Bild am Sonntag tato strana označovaná až za krajně pravicovou by nyní získala 22 procent. To je více, než mají jednotlivé strany vládní koalice.