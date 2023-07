Vládní koalice se dohodla na počtu tří elektronických přihlášek na střední školy. „Zatím to necháme na třech, vyhodnotíme to příští rok a uvidíme, zda to můžeme ještě zvýšit, potvrdil Deníku N poslanec a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma, který se účastnil jednání o podobě přijímacího řízení za TOP 09.