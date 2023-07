Tuzemské CK nabídnou klientům změnu zájezdu zdarma

Cestovní kancelář Blue Style podle mluvčí Lucie Bukovanské dává klientům, kteří mají odlet na Rhodos naplánovaný do konce července, možnost změny destinace nebo termínu zdarma. Z náhradních destinací klienty CK nejčastěji posílá na řecký ostrov Kos.

„Klienti, kteří mají plánovaný odlet na ostrov Rhodos do konce července, mohou využít bezplatnou změnu zájezdu destinace, případně termínu, pokud trvají na tom, že chtějí letět na Rhodos. Klientům, kteří měli letět do zasažených zón, jsme samozřejmě bezplatně stornovali jejich zájezd, ale nabízíme také možnost změny destinace,“ řekla Bukovanská.

„Nejhorší máme za sebou a uvidíme co dál, protože ta situace se mění rychle,“ řekla dále Bukovanská. Může se podle ní stát, že se například problémy s výpadkem elektřiny na jihu přenesou i na sever ostrova. Potíže jsou také s logistikou na Rhodu. „Ne všechny cesty jsou otevřené kvůli hasičským výjezdům, některé jsou i zavřené,“ upozornila.

Klienti CK Travel Family podle ředitelky Blanky Hrubé na Rhodu nejsou v nebezpečných oblastech. „V tuto chvíli máme 35 klientů v nezasažené oblasti Stegna, kteří zítra odlétají na pravidelném letu. Co se týče počasí, to této oblasti také napomáhá, fouká jihozápadní vítr, takže požár by se tímto směrem neměl šířit,“ řekla. Na jihu ostrova nemá klienty ani CK Alexandria, řekl mluvčí Petr Šatný. (ČTK)