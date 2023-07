Běloruský vůdce Lukašenko v žertovném tónu pronesl, že vagnerovci by rádi pronikli přes hranice do Polska, cituje jeho slova na něj napojený telegramový kanál. „Vagnerovi hoši nás začali stresovat – chtějí jít na západ. ‚Pojďme na výlet do Varšavy a Řešova,‘“ řekl podle kanálu.