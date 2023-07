Náš problém je ztráta důvěry v systém. Popírat to dnes může jen hlupák, tvrdí Martin Wolf z Financial Times. „Nejde ani tak o to, v jaké kajutě a na které palubě se budete na naší společné lodi plavit, ale jestli se celá loď nepotopí,“ říká o zodpovědnosti, kterou nesou byznysové a intelektuální elity.