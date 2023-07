Podpora strany Alternativa pro Německo (AfD) u domácích voličů dál roste. Podle pravidelného týdenního průzkumu agentury INSA pro nedělník Bild am Sonntag tato strana označovaná až za krajně pravicovou by nyní získala 22 procent. To je více, než mají jednotlivé strany vládní koalice.

Více hlasů by podle tohoto průzkumu dali voliči v Německu jen opoziční konzervativní unii CDU/CSU, která by dostala 26 procent hlasů.

„Jde o nejvyšší hodnotu, jakou jsme pro AfD kdy naměřili,“ řekl nedělníku Bild am Sonntag šéf agentury INSA Hermann Binkert. Údaj 22 procent je o dva procentní body vyšší než před týdnem a zhruba dvojnásobný ve srovnání s preferencemi před rokem.

Sociální demokraty (SPD) kancléře Olafa Scholze by podle nejnovějšího průzkumu INSA volilo 18 procent voličů, pro jeho koaliční Zelené by hlasovalo 14 procent a pro liberální svobodné demokraty (FDP) sedm.

Podle téhož průzkumu, jehož se účastnilo 1003 respondentů, je se Scholzovou vládou nespokojeno 70 procent lidí a se samotným kancléřem není spokojeno 60 procent dotazovaných. (ČTK)