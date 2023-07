Lukašenko žertoval, že vagnerovci by chtěli do Polska

Běloruský vůdce Lukašenko v žertovném tónu pronesl, že vagnerovci by rádi pronikli přes hranice do Polska, cituje jeho slova na něj napojený telegramový kanál. „Vagnerovi hoši nás začali stresovat – chtějí jít na západ. ‚Pojďme na výlet do Varšavy a Řešova,‘“ řekl podle kanálu.

Agentura Reuters poznamenává, že nic nenasvědčuje tomu, že by svá slova myslel vážně.

Polsko už dříve oznámilo, že v reakci na příchod vagnerovců do Běloruska vyslalo na společné hranice další jednotky. Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na to Varšavu varoval, že jakákoliv „agrese“ vůči Bělorusku by znamenala útok také na Rusko.

Moskva mezitím dál pokračuje v agresi vůči Ukrajině. Část vagnerovců se do Běloruska přemístila poté, co se neúspěšně pokusili o vzpouru. (Reuters)