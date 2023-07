Požár na Rhodosu se snaží zkrotit stovky hasičů s desítkami vozů a letadel

S lesním požárem na řeckém ostrově Rhodos dnes ráno bojovalo přes 250 hasičů. Požár od soboty vyhnal z domovů a hotelů tisíce lidí, hasičům pomáhají desítky vozů, vrtulníky a letadla.

Informují o tom řecká i zahraniční média, podle nichž se hasiči snažili zastavit šíření plamenů na třech různých místech. Operace zahrnuje zahraniční posily, podle těch slovenských povětrnostní podmínky zůstávají nepříznivé.

Požár se rozhořel na začátku týdne v centrální části ostrova a kvůli neustálému větru se šířil k jihovýchodnímu pobřeží, kde leží několik turistických letovisek. Mluvčí řeckých hasičů uvedl, že situace je extrémně složitá, a varoval, že by se mohla ještě zhoršit.

Pět vrtulníků v akci

V terénu ráno bylo 266 hasičů a 49 hasičských vozů, zatímco ve vzduchu operovalo pět vrtulníků a deset letadel, z toho tři zahraniční, uvádí agentura AP. Během dne se očekávalo zapojení dalších 15 vozidel a 60 hasičů.

Na místě jsou mimo jiné slovenští hasiči, kteří prostřednictvím Facebooku o vývoji podávají pravidelná hlášení. „Na Rhodosu nadále přetrvávají vysoké teploty a fouká silný nárazový vítr,“ uvedli v jednom z nich.

Média píšou o „třech frontách“ boje s požárem, kde hasiči vytvářejí příkopy či jiné bariéry proti šíření plamenů. Cílem operace je zabránit tomu, aby požár zachvátil hustější porosty a dál se přibližoval více osídleným oblastem.

Vlna veder

Požár na Rhodosu, který leží nedaleko tureckého pobřeží, zuří v době, kdy Řecko zažívá vlnu veder a eviduje desítky nových ohňů. Teploty tento víkend šplhají až ke 45 stupňům Celsia.

Ničivé požáry postihly Řecko už před pěti lety, kdy oheň zasáhl nejprve lesy a později severovýchodně od metropole Atén pronikl i do obytné zástavby. Ohnivá fronta 23. července 2018 sešla ze svahů pohoří Pendeli až na východním pobřeží oblasti Attika, která zahrnuje také hlavní město. Nejvíce zasáhl letovisko Mati. Řadu lidí zachránil jen skok do moře a plavání co nejdál od břehu. Jiní prchli na pláže a skalnaté pobřeží, odkud je zachraňovali na svých lodích rybáři, pobřežní stráž, ale i turisté s nafukovacími čluny. Přes moře se podařilo evakuovat stovky lidí. Mnoho jich však nestačilo utéct a uhořeli či se udusili, počet obětí přesáhl stovku. (ČTK)