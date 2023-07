Pavel Tigrid byl úžasně šarmantní muž, gentleman, říká majitel nakladatelství Prostor Aleš Lederer. „Žil osudem Československa. Byl to v dobrém smyslu angažovaný člověk. Záleželo mu na nás, úžasným způsobem se zapsal do dějin Československa. A v listopadu 1989 například vymyslel placky Havel for President…“