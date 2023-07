„Rodičovství je čím dál tím těžší, ačkoli by to mohlo být naopak,“ popisuje v rozhovoru o intenzivním mateřství socioložka Radka Dudová, která společně s kolegyní Hanou Haškovou zpovídala 21 matek. „Místo osvobození žen od jejich biologického údělu a většího sdílení péče se vracíme k tomu, že je najednou strašně důležité se věnovat naplno dětem a je to to jediné, čemu se matka zvládne věnovat.“

Socioložka Radka Dudová. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N