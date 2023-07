Jedenáct lidí zemřelo a další byli zraněni při zřejmě záměrném požáru v baru

Rado Augustin z Denníku N si se svým partnerem Davidem vybrali registrované partnerství, ačkoli v Británii mohli mít i svatbu. Tu by však neuznávali v tolika zemích. „Obřad nakonec mluvil o lásce a o závazku jednoho vůči druhému před našimi nejbližšími, před celou společností lidí. To celé dává smysl bez ohledu na to, kde jsem.“