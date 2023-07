V Izraeli kvůli soudní reformě vyšlo do ulic přes 200 000 lidí

Přes 200 000 lidí se dnes v Izraeli účastní protestů proti soudní reformě, kterou prosazuje vláda Benjamina Netanjahua. Protestní skupina vojáků v záloze zároveň oznámila, že na 10 000 rezervistů odmítá dobrovolnou službu v armádě kvůli tomu, že kabinet pokračuje ve schvalování této reformy.

Přes 200.000 lidí se dnes v Izraeli účastní protestů proti soudní reformě, kterou prosazuje vláda Benjamina Netanjahua navzdory široké kritice, že tím ohrozí izraelskou demokracii. Počet účastníků odhadl server The Times of Israel. Protestní skupina vojáků v záloze zároveň oznámila, že na 10.000 rezervistů odmítá dobrovolnou službu v armádě kvůli tomu, že kabinet pokračuje ve schvalování této reformy, která mimo jiné omezí pravomoce nejvyššího soudu ve prospěch vlády.

Masové protesty se v Izraeli proti soudní reformě konají od ledna, zatím největší se odehrály 11. března, kdy se jich účastnilo na 300.000 lidí. Nejvíce demonstrantů dnes večer vyšlo jako obvykle do ulic v Tel Avivu, podle serveru The Times of Israel asi sto tisíc. Na 85.000 se shromáždilo v Jeruzalémě před parlamentem, který má v neděli začít jednání, na němž zřejmě v pondělí schválí definitivně první klíčovou část soudní reformy – zákon, který omezí pravomoce nejvyššího soudu. Menší demonstrace se konaly i v dalších izraelských městech. (ČTK)