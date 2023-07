Lidé s duhovými barvami byli připraveni, jinak by to takhle nevyprovokovali, říká šéfka festivalu Colours of Ostrava

Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová v rozhovoru pro Deník N odmítla, že by ochranka měla pokyn do areálu nepouštět lidi s duhovými symboly. „Žádná taková nařízení u nás nikdy nebyla,“ vysvětluje.

Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová poukazuje na řadu LGBT+ umělců, kteří na akci v průběhu let vystoupili. Foto: ČTK