Princ George slaví 10. narozeniny

Britská královská rodina zveřejnila nový portrét prince George při příležitosti jeho 10. narozenin. Vnuk krále Karla III. je druhý v pořadí následnictví na britský trůn.

10 today! Wishing Prince George a very happy birthday! 🎉

📸 @MilliePilks pic.twitter.com/YgREgdI6OW

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2023