ZSSK vrací do nabídky jízdenku Tatry Card

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po více než dvou letech vrací obnovuje speciální jízdenku Tatry Card. Nejlevnější sedmidenní jízdenka s předprodejem nejméně týden dopředu vyjde na 12 eur, tedy necelá dvě eura denně.

Návštěvníkům slovenských hor nabízí společnost možnost neomezeného cestování v síti Tatranských elektrických železníc (TEŽ), ozubnicové železnice (OŽ) a úsek Poprad-Tatry – Studený Potok – Tatranská Lomnica za velmi výhodné ceny.

Jízdenka je nepřenosná a na jméno zákazníka, je ve třídenní nebo sedmidenní verzi. Cena se liší podle toho, zda se kupuje dopředu, nebo je cestující ubytován ve Vysokých Tatrách. Zlevněná verze platí pro cestující do 16 let a od 62 let.

Nabídka platí od tohoto týdne až do konce příštího května, jízdenka je prodávána i v elektronické podobě. Kromě toho nabízí karta slevu na různé atrakce v celé oblasti. Nejlevnější sedmidenní jízdenka s předprodejem nejméně týden dopředu vyjde na 12 eur, tedy necelá dvě eura denně. (Zdopravy)