Vývoj bojů (512. den): Ukrajinci se již snaží rozhýbat frontu americkou kazetovou municí

Moskevský soud poslal Igora Girkina do 18. září do vazby. Je obviněn z výzev k extremistické činnosti na internetu, za což mu hrozí až pět let vězení. Podle jeho advokáta se obvinění týká jeho starších příspěvků, v poslední době přitom Girkin ostře vystoupil i proti Putinovi. (Dožď)