Google vyvíjí nový nástroj umělé inteligence, který by měl pomoci novinářům s jejich prací

Google pracuje na vývoji nového nástroje s podporou umělé inteligence, který by měl novinářům pomoci s tvorbou článků a titulků. Označuje ho za způsob, jak zvýšit produktivitu práce. Samotné novináře by nahradit neměl.

„Tyto nástroje nemají a ani nemohou nahradit zásadní roli, kterou novináři mají při tvorbě zpráv, vytváření a ověřování faktů ve svých článcích,“ uvedl Google.

Společnost nejprve představila připravovaný nástroj, který je v rámci Googlu známý pod názvem Genesis, předním mediálním organizacím působícím v USA: například deníkům New York Times a Washington Post a společnosti News Corp., pod kterou spadá deník Wall Street Journal.

Podle zdroje obeznámeného s vývojem nového nástroje by produkt mohl sloužit jako jakýsi osobní asistent novinářů, který by automatizoval některé úkoly a ušetřil čas na jiné, zodpovědnější. Zároveň by se měl vyhnout rizikům spojeným s využíváním tzv. generativní umělé inteligence, která dokáže automaticky vytvářet různé druhy obsahu.

Existují obavy z rychlého rozvoje technologií umělé inteligence a z toho, zda jejich rozvoj nakonec nepovede ke ztrátě zaměstnání skutečných novinářů, neboť mediální sektor se již nyní potýká s nedostatkem finančních prostředků. (AP)