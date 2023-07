Sunak: Doplňovací volby ukázaly, že o celostátních volbách ještě není rozhodnuto

O výsledku příštích parlamentních voleb v Británii ještě není rozhodnuto, řekl britský premiér Rishi Sunak po doplňovacích volbách, v nichž konzervativci přišli o dva mandáty v Dolní sněmovně, ale udrželi si křeslo v londýnském obvodu Uxbridge and South Ruislip. V parlamentních volbách průzkumy silně favorizují labouristy.

V jihoanglickém Somerton and Frome byli úspěšní Liberální demokraté a v Selby and Ainsty na severu Anglie labouristé.

„Nikdo nečekal, že zde zvítězíme,“ řekl Sunak novinářům poté, co si jeho strana nečekaně udržela parlamentní křeslo, které dříve držel bývalý premiér Boris Johnson. „Westminster se choval, jako by příští volby byly hotovou věcí, Labouristická strana se chovala, jako by to byla hotová věc. Obyvatelé Uxbridge jim všem právě řekli, že tomu tak není,“ prohlásil Sunak.

Předseda Konzervativní strany Greg Hands v reakci na výsledek v londýnském obvodu řekl, že „voličům se nelíbí, když jsou labouristé u moci a špatně hospodaří“.

Volby se mají konat na podzim 2024

Příští parlamentní volby se v Británii budou pravděpodobně konat na podzim příštího roku. Průzkumy nyní favorizují labouristy s 46 procenty hlasů. Konzervativci by získali 26 procent a na třetím místě by skončili Liberální demokraté s 11 procenty. Vyplývá to z průzkumu serveru Politico ze 17. července.

Labouristé výsledek doplňovacích voleb přivítali jako „fantastické vítězství“. „Selby pro nás byl historicky skvělý výsledek a uznáváme, že to bylo fantastické vítězství, ale nic nepovažujeme za samozřejmost,“ uvedla Angela Rayner, která je zástupkyní labouristického lídra Keira Starmera. Dodala, že strana má před sebou hodně práce, protože se jí nepodařilo získat křeslo v londýnském obvodu.

Doplňovací volby po Johnsonově rezignaci

Doplňovací volby byly v Británii vyhlášeny poté, co na svůj mandát rezignoval expremiér Johnson v reakci na své četné politické skandály a vyšetřování, a dva další konzervativci.

Nový konzervativní poslanec Steve Tuckwell v Uxbridge and South Ruislip zvítězil o pouhých 495 hlasů. Toto těsné vítězství dává Sunakovi prostor k tomu, aby se pokusil snížit velký náskok labouristů v průzkumech tím, že se bude snažit snížit vysokou inflaci a zmírnit krizi životních nákladů.

V Somertonu naopak liberální demokratka Sarah Dyke zvítězila jasnou většinou s 54,6 procenty hlasů. Nový labouristický poslanec, 25letý Keir Mather, vyhrál v Selby and Ainsty s 16 456 hlasy a se svojí stranou pokořil rekord o nejpřesvědčivěji uzmutý mandát z rukou politického oponenta od druhé světové války. Lídr labouristů Keir Starmer řekl, že toto vítězství ukázalo, „jak silná je poptávka po změně“.

Vzhledem k vysoké inflaci, hospodářské stagnaci, rostoucím sazbám hypoték, stávkám, dlouhým čekacím lhůtám ve zdravotnictví a skandálům, které provázely především vládu předchozích dvou premiérů, se konzervativci připravovali na možnost ztráty všech tří křesel.

Oba hlavní „lídři politických stran mají po těchto výsledcích o čem přemýšlet“, uvedl známý britský odborník na průzkumy veřejného mínění John Curtice. (ČTK)