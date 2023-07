Delta nechala cestující sedět hodiny v letadle při 43 stupních, lidé omdlévali

Americké ministerstvo dopravy se zabývá případem aerolinky Delta, která několik hodin nechala sedět pasažéry v letadle na startovací dráze při 43 stupních Celsia, aby jim poté sdělila, že byl let zrušen. Záchranáři museli nejméně pět cestujících a jednu letušku z letadla vyvézt na nosítkách.

Záchranáři ošetřili i několik členů leteckého personálu, kteří při čekání podávali cestujícím kyslíkové masky. Ty pak museli také nasazovat sami sobě.

Lidem bylo dovoleno z letadla odejít, ale s upozorněním, že pak už nebudou moci z Los Angeles do Atlanty odletět několik dní. Když poté Delta Airlines let zrušila, protože příliš mnoho členů posádky nebylo schopno letu, přidělila jim náhradní let na druhý den v sedm hodin ráno. Ten ovšem poté také zrušila.

Aerolinky se za situaci omluvily. (Fox)