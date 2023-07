Ukrajinský ministr kultury po sporu se Zelenským rezignoval

Evropský mírový nástroj, ze kterého se financují zbraně poskytované členskými zeměmi Ukrajině, by se měl do budoucna navýšit o dvacet miliard eur na čtyři roky. Plán potvrdil šéf unijní diplomacie Josep Borrell. V Česku to budou nyní řešit ministerstva zahraničí a financí.