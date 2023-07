Prokuratura žádá pro Navalného dalších 20 let za mřížemi, uvedly agentury

Ruská prokuratura dnes požádala soud, aby vězněnému ruskému opozičnímu předákovi Alexeji Navalnému vyměřil dalších 20 let za mřížemi. Další proces s kritikem ruského prezidenta se odehrává za zavřenými dveřmi a týká se mimo jiné obvinění z „extremismu“. Navalnyj obvinění odmítá.

Verdikt má padnout 4. srpna. Osvobozující rozsudky nad opozičními představiteli jsou v současném Rusku prakticky nevídané, podotkla agentura Reuters.

Navalnyj stanul znovu před soudem minulý měsíc. A to přímo ve věznici s nejpřísnějším režimem Melechovo v ruské Vladimirské oblasti, kde si odpykává předchozí trest. Sedmačtyřicetiletý opoziční předák čelí novým obviněním ze založení a financování „extremistické organizace“, z výzev k „extremismu“, ze zapojení nezletilých do páchání nebezpečné činnosti a z „rehabilitace nacismu“.

Jeden z nejhlasitějších ruských kritiků Kremlu obvinění označuje za podobně vykonstruovaná a politicky motivovaná jako ta předešlá, kvůli kterým už sedí za mřížemi. Ve svém závěrečném prohlášení dnes u soudu obvinění znovu odmítl.

„Každý v Rusku ví, že člověk, který se domáhá spravedlnosti u soudu, je zcela bezbranný. Případ takového člověka je beznadějný,“ uvedl podle svých spolupracovníků opozičník. Proces označil za nespravedlivý a poukázal na nedávnou krátkou ozbrojenou vzpouru ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, po níž šéf uskupení Jevgenij Prigožin zůstal na svobodě, napsala agentura AP.

„Ti, kteří byli prohlášeni za zrádce své vlasti a kteří ráno zabili několik příslušníků ruské armády, zatímco celé Rusko na to udiveně hledělo, se do oběda s někým na něčem dohodli a šli domů,“ prohlásil Navalnyj. V tuto vzpouru vyústily koncem června spory šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina s ruským armádním velením. Wagnerovci nakrátko obsadili Rostov na Donu a v koloně vytáhli na Moskvu. Na základě dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, ale Prigožin vzpouru ukončil a získal možnost přesídlit do Běloruska i se svými muži.

Ruské úřady Navalného uvěznily v lednu 2021 hned po návratu z Německa, kde se léčil z otravy bojovou látkou novičok. Oponent režimu obvinil z otravy Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil samotný fakt otravy. Kvůli léčbě v Berlíně nesplnil opozičník podmínky předchozího podmíněného odsouzení a soud ho proto uvěznil na zhruba 2,5 roku. Loni dostal ještě devět let za údajný podvod.