Deník N zveřejňuje záznam z Colours of Ostrava

Deník N zveřejňuje nahrávku, která prokazuje pravdivost slov uvedených v textu o festivalu Colours of Ostrava. Festival ve svém veřejném příspěvku na sociálních sítích označil článek za absurdní obvinění.

Deník N informoval, že některé návštěvníky hudebního festivalu Colours of Ostrava podle jejich svědectví ostraha nechtěla vpustit kvůli částem oblečení nebo jiným předmětům v duhových barvách. „Kdybyste tady měl hákový kříž, tak vás tam taky nepustím. Něco to propaguje, nějakou myšlenku, a my nic takovýho nepouštíme,“ říká na záznamu pracovnice. „Já bych vás tam pustila, ale jsou nějaké pokyny… to nám řekli prostě,“ doplňuje dále.

„Velmi důrazně a s největší závažností se ohrazujeme proti obvinění vznesená redaktorem Filipem Titlbachem z Deníku N. Je absurdní ze strany redaktora obviňovat a spojovat festival Colours of Ostrava s nejhorším symbolem v dějinách lidstva,“ píše na Facebooku účet festivalu.

„Pokud se tento případ stal, i když v tuto chvíli o něm nemáme žádné informace a nemáme zmíněný záznam k dispozici, pak je to selhání jedince a omlouváme se za jeho hrubé a neodpovědné chování. Znovu jsme proškolili ochrannou službu.“

Deník N své zpravodajství zakládá na informacích, které ověřuje. Absurdní obvinění nevznáší.

Původní text o svědectví návštěvníků festivalu si můžete přečíst zde.