Kyjev byl, je a bude cílem pro ruskou armádu, říká Vitalij Kličko. „Je to hlavní město Ukrajiny a je jejím srdcem. Má symbolický status. Proto na město stále útočí raketami. Snaží se demoralizovat lidi, chtějí, aby upadli do deprese. Jde jim o to, aby ve městě zavládla špatná nálada.“