Ukrajina bude od pátku považovat lodě mířící do Ruska za vojenský cíl. Jde o lodě směřující do ruských černomořských přístavů a do přístavů na okupovaných ukrajinských teritoriích. Kyjev tak reaguje na analogické včerejší prohlášení Moskvy, která tím stvrdila ukončení obilné dohody. (Ministerstvo obrany Ukrajiny)